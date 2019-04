ASML: ’Diefstal is geen Chinese spionage’

Economie op de rem in Zuid­oost-Bra­bant, of alleen even gas los?

18 maart EINDHOVEN - DAF schroeft voor het eerst in drie jaar tijd de productie terug, ASML heeft last van een dip op de chipmarkt en het consumentenvertrouwen is voor het eerst in vier jaar negatief. Is het slechts een rimpeling na een excellent 2018? Of zijn het juist in deze regio voortekenen van opnieuw economische tegenwind?