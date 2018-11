ASML groeit nog jaren als kool tot mogelijk wel 24 miljard euro omzet in 2025

VELDHOVEN - De Veldhovense chipmachinemaker zou in 2025 weleens een omzet van 24 miljard euro kunnen halen, ruim het dubbele van de omzet dit jaar. Topman Peter Wennink van ASML zegt tegen beleggers dat dit niet eens een droom is.

Een bedrijf als ASML heeft een stip aan de horizon nodig en de oude stip was achterhaald. Daarom zette topman Peter Wennink gisteren ten overstaan van analisten en investeerders een nieuwe stip en wel op 2025. In dat jaar gaat ASML een omzet halen van 24 miljard euro. En mocht er sprake zijn van economische tegenslag, dan is er dat jaar nog altijd een omzet van 15 miljard euro. Dit jaar komt de omzet op ongeveer 10,7 miljard euro uit.

De boodschap van Wennink was dat de innovatie in de chipsector onverminderd doorgaat. "Dat chips de komende jaren steeds geavanceerder worden en dat er steeds meer nodig zijn, daar mag geen twijfel over zijn. Wat we zien, horen, ruiken, proeven en voelen gaat steeds vaker gepaard met hightech die werkt met chips. Daaruit komt een massa aan data, die allemaal moet worden verwerkt, ook weer met chips. Het is geen droom van mij, we krijgen het voorgespiegeld door deskundigen.”

In 2016 heeft ASML voor het laatst een voorspelling gegeven, namelijk dat het bedrijf in 2020 11 miljard euro zal omzetten. Nu denkt het bedrijf in dat jaar al 13 miljard euro om te zetten. Tijdens de bijeenkomst zette Wennink samen met andere bestuurders uiteen hoe ASML de gigantische omzetten denkt te realiseren. De doorbraak van de nieuwste chipmachines, die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht, speelt een hoofdrol. Maar ook de inkomsten met gangbare machines en die uit service zorgen voor de groei.

ASML groter dan Phihlips

Ook op het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam waren gisteren internationale analisten en grote beleggers over de vloer. ,,Het gaat hartstikke goed met ASML", constateerde Philips-baas Frans van Houten, toen hem werd voorgehouden dat ASML over een paar jaar in omzet mogelijk groter is dan Philips.

ASML werd door Philips in 1995 naar de beurs gebracht en het belang dat het concern nog over had werd later verkocht. ,,Het wordt vaak gezegd: had Philips dat niet allemaal moeten houden? Nou, misschien was het dan niet gelukt. Het is goed voor Nederland dat Philips zo nu en dan een heel goed bedrijf afsplitst. En dat wordt dan ook weer een heel goed bedrijf, dat is toch wel mooi", vindt Van Houten.

Philips herhaalde zijn eerder afgegeven doel voor een vergelijkbare jaarlijkse omzetgroei van 4 tot 6 procent. Het bedrijf wil in 2020 een omzet van meer dan 20 miljard euro realiseren. Ook moet er vanaf dan jaarlijks een bedrag van ruim 1,5 miljard euro in kas zijn, waarmee nieuwe investeringen kunnen worden gedaan.

Monopolie op machines

Financiële bestuurder Roger Dassen van ASML presenteerde gisteren veel complexe cijfers, maar die over het marktaandeel van de chipmachinefabrikant waren simpel. Voor machines van een wat ouder model 60 procent; voor de gangbare immersiemachines 90 procent; voor de nieuwste machines die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht 100 procent. Een monopolie dus op machines die chipfabrikanten hard nodig hebben om bij te blijven. Het is een van de drijvende krachten achter de voorspelling van ASML dat het in 2020 13 miljard en in 2024 tussen de 15 en 24 miljard euro omzet.

Analisten en beleggers kijken en luisteren bij de uitleg over de toekomstige cijfers bij ASML.

Topman Peter Wennink van ASML ziet een gezonde basis voor de afzet van zijn chipmachines; vooral dankzij ontwikkelingen als 5G dataverkeer, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s en de toenemende behoefte aan de bewerking van grote databestanden. Dit resulteert volgens hem in grote behoefte aan chipfabrieken met machines van het bedrijf.

Wennink denkt dat vooral de nieuwe EUV-machines de omzet van het bedrijf gaan stuwen. Deze machines, met een kostprijs van méér dan 100 miljoen euro per stuk, worden nu al door Samsung en TSMC voorbereid voor de massaproductie van chips. Volgens ASML zullen na de introductie van een nieuw model EUV-machine midden volgend jaar, waarmee de snelheid kan worden opgevoerd tot 170 chipschijven (met ieder honderden chips) per uur, meer fabrieken met deze machines worden uitgerust.

Serviceverlening belangrijke motor

Daarnaast is de serviceverlening aan klanten een belangrijke groeimotor, zegt Wennink. In het lopend jaar wordt weer een record aan omzet geboekt in deze zeer winstgevende tak van ASML en het bedrijf verwacht hier tot 2025 15 tot 20 procent per jaar in te groeien.