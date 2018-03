ASML haalt hoogste EUV-snelheid ooit in laboratorium in Veldhoven

Marktaandeel ASML in Veldhoven stijgt naar 85,4 procent

13 februari VELDHOVEN - De dominantie van ASML op de markt voor lithografische chipmachines is vorig jaar verder gegroeid. Volgens marktonderzoekbureau The Information Institute bezette ASML 85,4 procent van de markt, tegen 10,3 procent door Nikon en 4,3 procent door Canon. Dat betekent dat ASML nu al zestien jaar marktleider is in omzet van chipmachines.