ASML in Veldhoven bindt ‘whizzkids’ met spel dat speelt in het jaar 2150

BESCHOUWING ASML ervaart met order voor China: controle Rijk op hightech scherp

7 november EINDHOVEN - Is ASML gezwicht voor druk van de Verenigde Staten om geen EUV-machine aan China te leveren, zoals anonieme bronnen in een Aziatische krant beweren? Of klopt het dat er vertraging is opgetreden in de pijplijn vanuit het Rijk bij het toekennen van de exportvergunning, de lezing van ASML. Feit is dat het soms spitsroeden lopen is voor de chipmachinefabrikant in Veldhoven om zijn klanten over de hele wereld van hightech te voorzien zonder anderen daarbij voor het hoofd te stoten.