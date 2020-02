ASML in Veldhoven en bonden praten allebei over eigen cao

ASML wil mensen meer aan zich binden en halveert aantal flexwer­kers

13 februari VELDHOVEN - ASML had eind vorig jaar 3175 werknemers meer met een vast contract dan in 2018, waardoor het aantal flexwerkers met de helft daalde. Het is een van de middelen om het personeel beter aan het bedrijf te binden, wat nodig is om de continuïteit van de groei te waarborgen.