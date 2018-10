ASML in Veldhoven groeit maar door dankzij uitdijend arsenaal chipmachines

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven is als een kar die door drie paarden steeds sneller wordt voortgetrokken. Een driespan met een bijna volwassen EUV-paard, een DUV-werkpaard en een sterk service-paard. Als het ene paard verzwakt, is er meestal wel een ander dat harder trekt.

Nieuwste generatie

EUV staat voor extreem ultraviolet licht en voor de nieuwste generatie chipmachines van ASML. Het is zo'n complexe technologie, dat de ontwikkeling ervan al tien jaar vertragingen oplevert. Ook nu deze bijna volwassen is zijn er hobbels op het pad. Dit keer bij de klant Intel, dat vorige maand duidelijk maakte pas in 2021 met EUV te gaan produceren. Hiermee geeft het Amerikaanse bedrijf het voortouw op dit gebied over aan concurrenten Samsung en TSMC.

DUV betekent diep ultraviolet licht en is de benaming van de huidige generatie zeer geavanceerde chipmachines van ASML. Intel heeft ook bekend gemaakt een miljard dollar extra te investeren in haar fabrieken die met deze technologie werken. Als warme broodjes gaat dit type chipmachine over de toonbank bij ASML. Grote en middelgrote chipfabrikanten kunnen niet zonder omdat ze hiermee hun klanten in de almaar uitdijende chipmarkt kunnen bedienen.

Uitdijend arsenaal chipmachines

Tot slot is er de serviceverlening aan klanten die bij ASML steeds meer omzet genereert. Service voor het uitdijend arsenaal aan chipmachines bij klanten die tientallen jaren meegaan. ASML levert er randapparatuur, software-updates en vernieuwde onderdelen voor om ze modern en werkend te houden. Een sterk groeiende en zeer winstgevende bedrijfstak van ASML.

Drie dynamisch met elkaar verweven producten, die het moeilijk maken te voorspellen hoe ASML zich ontwikkelt. Ook beursanalisten hebben hier de grootste moeite mee, hun koersadviezen liggen ver uiteen. Om twee gerenommeerde te noemen, de Deutsche Bank adviseert 155 euro, terwijl de Goldman Sachs Groep een koersdoel van maar liefst 221 euro heeft. De waarde van een aandeel ASML was gisteren rond de 150 euro. Handelsperikelen tussen VS en China zorgden ervoor dat de koers ongeveer 20 procent lager was dan drie maanden geleden.

Winstgevendheid