ASML in Veldhoven wil haar beloningen meten aan grote bedrijven

Het Belgische farmaceutische bedrijf UCB en de chipkaartenfabrikant Gemalto in Amsterdam zijn te klein en moeten eruit. Het grote softwarebedijf SAP in Duitsland kan zich wel meten aan ASML en wordt daarom toegevoegd aan de peergroup van in totaal twaalf bedrijven waar ASML zich mee vergelijkt. Deze hebben nu een hogere gemiddelde beloning voor hun bestuurders en de aandeelhoudersvergadering van 24 april wordt daarom voorgesteld de beloning voor topman Peter Wennink en zijn medebestuurders aan te passen.