ASML krijgt van Amerikaanse staat 20 miljoen dollar voor uitbreiding

WILTON - Niet alleen in Veldhoven groeit ASML. In Wilton in de Verenigde Staten is de uitbreiding van het bedrijf een politieke kwestie geworden die ASML geld oplevert.

Het bedrijf krijgt 14 miljoen dollar van de staat Connecticut als bijdrage in de uitbreiding die ASML daar gaat realiseren en kan bovendien 6 miljoen extra aan belastingvoordeel innen. In ruil daarvoor breidt ASML Wilton de huidige 1222 werknemers daar uit uit met 524 mensen. Bovendien investeert ASML meer dan 100 miljoen dollar in de komende twee jaar in uitbreidingen van de fabriek en de parkeergelegenheid in Wilton, een stad in de buurt van New York.

De democratische gouverneur Dannel Malloy van Connecticut heeft dat donderdag gezegd, een dag nadat hij de zogeheten State of the State Address, een soort troonrede, had uitgesproken. Malloy lag onder vuur omdat hij het daarin niet over economie heeft gehad en omdat enkele belangrijke bedrijven, zoals General Electric, de staat gaan verlaten. "We zijn heel blij dat ASML heeft besloten tot zo'n grote uitbreiding van de productie en onderzoek en ontwikkeling hier in Connecticut. Deze nieuwe goed betaalde banen zijn precies de kansen die we beoogden met onze inspanningen om de economie te ontwikkelen."

Chipmachines

ASML Wilton werd in 2001 als de Sillicon Valley Group door ASML overgenomen. Momenteel is het de ontwikkel- en productielocatie van het Veldhovense bedrijf voor onder meer de zogeheten reticle stage, een module in de chipmachine die de dia met het patroon van de chip snel en exact moet bewegen. Al eerder was bekend dat ASML ook deze activiteiten moet uitbreiden vanwege de grote vraag naar chipmachines.