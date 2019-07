ASML: kwartaalomzet wordt weer 3 miljard; winst hoger dan verwacht

ASML in Veldhoven investeert het meeste in hightech onderzoek in Nederland

24 mei EINDHOVEN - ASML is kampioen investeren in onderzoek en ontwikkeling (r&d) in Nederland. In een inventarisatie van het vakblad Technisch Weekblad blijkt dat de chipmachinefabrikant in Veldhoven in 2018 ruim een miljard euro hieraan uitgaf in Nederland.