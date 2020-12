ASML laat dagelijks duizend kantoormensen naar het werk komen: ‘Alleen maar thuiswerken kan bij ons niet’

Ook via het web steunen aandeelhou­ders massaal hun ASML

23 april VELDHOVEN - Gerard Kleisterlee, Peter Wennink en nog twee heren op gepaste afstand van elkaar in een verder lege ASML Plaza. Zie hier de editie 2020 woensdagmiddag van de aandeelhoudersvergadering van de chipmachinefabrikant in Veldhoven. Met verspreid over de wereld de aandeelhouders. Zij kunnen inspreken en stemmen met technologie die er is dankzij de machines van ASML.