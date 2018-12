ASML opent in Taiwan nieuw landenhoofdkantoor en groeit er naar 3100 werknemers

VELDHOVEN - Behalve in Nederland groeit ASML ook in Amerika en Azië heel hard. In Hsinchu in Taiwan heeft het bedrijf vorige week een gloednieuw hoofdkantoor geopend.

Na de overname van de producent van meetapparatuur HMI in 2015 heeft ASML een flinke groeispurt gemaakt in Taiwan. Vorige week was topman Peter Wennink aanwezig in de stad Hsinchu om er een gloednieuw hoofdkantoor te openen voor ASML Taiwan, waar circa duizend mensen werken. Daarnaast heeft het bedrijf nog twee vestigingen in de Chinese eilandstaat, wat het totaal aantal werkzame mensen in Taiwan op 2500 brengt. Landenmanager Mark Ting zegt te verwachten dat dit aantal volgend jaar doorgroeit naar circa 3100.

Afdelingen bijeen gebracht

Met het nieuwe hoofdkantoor zijn de diverse afdelingen die verspreid waren over de stad bijeengebracht. Het waren afdelingen van in het verleden overgenomen bedrijven zoals Cymer en Brion.

Volgens Ting zijn nu alle functies die horen bij een landenhoofdkantoor centraal gevestigd. "Dat zijn functies als logistiek en personeelszaken, maar ook klantenservice. Die kunnen we nu vanuit één locatie aansturen. Dat is voor ons uiteraard van groot belang gezien de klanten die we hier in Taiwan hebben."

Bij die klanten zit chipfabrikant TSMC. De overstap van dit bedrijf naar de nieuwste chipmachines van ASML die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht is een van de redenen van de snelle groei van ASML in Taiwan. Voor de service van dit nieuwe type machine, waarmee chips met kleinere details en méér functionaliteit gemaakt kunnen worden, zijn vele nieuwe mensen nodig. In het afgelopen kwartaal werd ongeveer 30 procent van de totale omzet van ASML in Taiwan gemaakt. In het kwartaal ervoor was dat nog 18 procent.

Yieldstar gemaakt in Taiwan

Behalve het hoofdkantoor in Hsinchu heeft ASML ook productievestigingen in de steden Taoyuan en Tainan. Daar behoren ook twee productielocaties toe, in een daarvan wordt de Yieldstar gefabriceerd. Dat is een meetinstrument dat de researchafdeling van ASML, gevestigd op Flightforum in Eindhoven, heeft ontwikkeld.