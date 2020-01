ASML steekt ruim een miljard euro in vier gebouwen in Veldhoven

Volgens Wennink zijn er meerdere redenen waarom de chipmachinefabrikant momenteel zoveel bouwt in Veldhoven. „We hebben onze investeringen flink opgeschroefd omdat we ons voorbereiden op een hogere capaciteit. Behalve de groei in de afzet van onze bestaande machines, moeten we ook voorzien in de faciliteiten voor de productie van de opvolger van de EUV machine. Deze EUV High NA machine leveren we in 2022 voor het eerst een of twee, maar daarna gaat het aantal flink omhoog. Daarvoor hebben we nieuwe aangepaste cleanrooms nodig en bovendien moeten de nieuwe logistieke gebouwen dan hiervoor klaar zijn.”