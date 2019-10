ASML Veldhoven nu stabieler dan zijn oprichter Philips

ASML heeft in tien jaar tijd niet één keer een winstwaarschuwing hoeven geven, zoals Philips vorige week deed. De chipmachinefabrikant in Veldhoven heeft blijkbaar de stabiliteit gevonden waar diens medeoprichter zo desperaat naar op zoek is. Vroeger waren schommelingen in omzet en winst in de chipindustrie zo groot, dat een belegger daar zijn vingers liever niet aan brandde. Tegenwoordig is in ieder geval ASML een toonbeeld van voorspelbaarheid en stabiliteit.