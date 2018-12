ASML Veldhoven wil arbeidsvoorwaarden zelf regelen in cao zonder bonden

Topman Peter Wennink van ASML wil kennis Mapper in Nederland houden

20 december VELDHOVEN - Topman Peter Wennink van ASML wil gaan praten met mensen van het in financiële problemen geraakte chipmachinebedrijf Mapper in Delft. Dat zei Wennink donderdagmiddag in een interview op BNR Radio. Of een gesprek zou kunnen leiden tot een overname, wilde hij niet zeggen. „Maar we zijn het aan onze stand verplicht om op zijn minst in contact te treden.”