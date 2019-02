ASML wil haar ingenieurs laten helpen in het techniekonderwijs

Volgens Wennink past het voornemen in het Techniekpact, een overeenkomst tussen onder meer werkgeversorganisatie FME en onderwijsinstellingen om het tekort aan technisch personeel tegen te gaan. In een interview met de nieuwswebsite Innovation Origins (voorheen E52) zegt Wennink het voornemen hierin in de praktijk te willen brengen. „Samen met FME en het ministerie van Onderwijs zijn we al met de uitwerking bezig. Maar daarbij lopen we wel aan tegen de regels bij het ministerie: de mensen waar het om gaat hebben bijvoorbeeld geen didactische bevoegdheid, dus dat is lastig. Maar dat moet toch op te lossen zijn als je het samen doet?”

Met organisaties in overleg

Een woordvoerder van ASML zegt desgevraagd niet te kunnen aangeven hoe de regeling in de praktijk zal uitpakken. „Om hoeveel van de werktijd het gaat en met welke frequentie moeten we nog uitzoeken. We zijn met meerdere organisaties over dit initiatief in overleg. We willen dit als bedrijf graag oppakken en daarvoor kijken we nu wat er allemaal nodig is.” Het aanbod past in initiatieven rond ‘hybride docenten’ en ‘circulaire carrières’ en het vorig jaar afgesloten Brainport Tech & Skills akkoord. Ook heeft onderwijsminister Van Engelshoven vorig jaar laten weten welwillend tegenover het initiatief te staan.

Wennink zegt in het artikel op Innovation Origins bereid te zijn de salariskosten voor rekening van ASML te nemen. „Maar het zou mooi zijn als we in ruil daarvoor wat korting zouden kunnen krijgen op hun loonbelasting.” Hij denkt daarbij aan een aanpassing van de subsidieregeling op loonkosten voor werknemers in de innovatie WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

