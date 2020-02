ASML wil mensen meer aan zich binden en halveert aantal flexwerkers

Volgens topman Peter Wennink (foto) is het verloop van het personeel een van de risico's die de groei van de chipmachinefabrikant in Veldhoven in de weg kunnen staan. In het woensdag verschenen jaarverslag noemt Wennink het aan boord brengen en houden van duizenden nieuwe collega's een grote uitdaging. "We hebben een aantal hele goede mensen ons bedrijf weer zien verlaten. Daarom hebben we gewerkt aan een programma om mensen beter aan boord te houden. Dat begint bij onze presentatie op de arbeidsmarkt en gaat verder bij onze wervingsstrategie en de gewenningsprocedures en programma's om de betrokkenheid van werknemers te verbeteren."