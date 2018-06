ASML wint eerste slag in patentoorlog met Nikon

Drie werknemers ASML in Veldhoven omgekomen bij ongeluk in de VS

6:12 VELDHOVEN - Bij een verkeersongeluk in de staat Oregon, in de Verenigde Staten, zijn drie medewerkers van ASML in Veldhoven omgekomen. Twee van hen komen uit Nederland, bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De drie zaten in een auto die werd aangereden door een pick-uptruck.