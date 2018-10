Belgische Imec en ASML in Veldhoven versterken hun samenwerking

Gemeenschappelijk onderzoekscentrum

ASML en Imec werken al heel lang samen, onder meer in het in 2014 opgerichte gemeenschappelijk onderzoekscentrum Advanced Patterning Center. Die samenwerking wordt nu uitgebreid. Topman Luc Van den hove van Imec zegt dat de moderne cleanroom in Leuven één van de grootste troeven is van het instituut. „Om relevant te blijven is het essentieel dat we beschikken over de nieuwste, meest geavanceerde chipsystemen. Wat betreft lithografie is ASML hierin de onbetwistbare leider. Dat wij een EUV-machine nu ook in onze cleanroom ter beschikking kunnen stellen is een belangrijke meerwaarde voor onze partners en bestendigt onze relevantie met de chipindustrie.”