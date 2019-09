Boek over ASML: Topbedrijf in een werelddorp

Het grapje is veelzeggend. Als ze in Silicon Valley vragen waar Eindhoven ligt, antwoorden ASML’ers: ‘Naast Veldhoven’. Beter kunnen de gewijzigde verhoudingen in Zuidoost-Brabant niet worden verwoord.



Journalist en stadsonderzoeker Tijs van den Boomen is op zoek gegaan naar wat de komst van chipmachinefabrikant ASML - voortgekomen uit Philips - voor gevolgen heeft voor Veldhoven. Het kleine Veldhoven is uitgegroeid tot het epicentrum van de technologie. Giganten als Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft en Facebook volgen de ontwikkelingen in Veldhoven op de voet.



De smartphone, zelfrijdende auto’s en camera’s met gezichtsherkenning, ze zijn ondenkbaar zonder de steeds snellere chips die met de machines van ASML worden geproduceerd. ASML is de ‘grote versneller’ en om die rol te kunnen spelen trekt het bedrijf duizenden technici aan uit de hele wereld.