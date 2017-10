Bomen bij ASML Veldhoven lijken tot in hemel te groeien

EINDHOVEN - Chips, we willen met zijn allen de beste en we willen er veel van. Dankzij dat gegeven zal ASML woensdag waarschijnlijk opnieuw verrassende kwartaalcijfers presenteren. Met een omzet hoger dan de 2,2 miljard euro die was verwacht en vooral opnieuw vele geboekte orders. Steeds beter zijn de contouren zichtbaar van het bedrijf in 2020 dat topman Peter Wennink in 2016 in het vooruitzicht stelde. ASML draait dan op volle sterkte en produceert tientallen machines van het nieuwste model, met als gevolg een jaaromzet van minimaal 11 miljard euro, tegen 6,8 miljard in 2016.

Analisten zien het ook en op de beurs lijkt men te denken dat de bomen bij ASML tot in de hemel groeien. Investeringsbanken buitelen over elkaar heen in het stellen van koersdoelen en zien dat de echte koers die daarna weer snel inhaalt. In juni dacht Deutsche Bank bijvoorbeeld nog dat de koers wel 130 euro zou kunnen worden. Intussen is deze gestegen tot bijna 150 euro. BNP Paribas nam vorige week daarom een ruime marge en stelde het koersdoel op 200 euro. Van de elf belangrijkste investeringsbanken adviseert niemand aandelen ASML te verkopen. Die welhaast hyperige sfeer op de beurs heeft een reden. Om te beginnen de onderliggende chipmarkt die welhaast explodeert. Er is op de wereldmarkt een groot tekort aan geheugenchips, waardoor de prijzen met meer dan de helft stegen. Maar ook naar zeer geavanceerde rekenchips is de vraag enorm. De specialistische bureaus schatten dit jaar voor het eerst een omzet hoger dan 400 miljard dollar. Dat zorgt ervoor dat chipproducenten hun investeringsbudgetten verhogen en daarvan zal een flink deel in Veldhoven worden besteed.

Vertrouwen

Het orderboek bij ASML zal morgen dan ook een flinke stijging laten zien. Want om al die chips te maken, zijn veel Veldhovense machines nodig. Zowel immersie machines, het huidige werkpaard van ASML dat als warme broodjes over de toonbank gaat, als de nieuwste machines van het type dat werkt met EUV (extreem ultraviolet) licht. Hier komt het tweede gunstige bericht voor ASML: het vertrouwen van de chipwereld in deze nieuwe technologie is weer een stuk gegroeid.

De klanten Samsung en TSMC voeren een strijd om wie wereldleider EUV technologie wordt. Terwijl Intel zich voorbereidt en in een iets degelijker schema EUV klaar stoomt. Een mooi nieuwtje is dat chipproducenten nu zes of zeven lagen (van de circa dertig) in een chip met EUV willen belichten, terwijl dat eerder een of twee was. Dit betekent behoefte aan nog meer van die machines met een prijskaartje van 110 miljoen dollar. Na de grote drie zullen ook andere chipmakers aan de nieuwste technologie moeten.

Handen uit de mouwen