Bonussen verhogen salaris over 2019 van ASML bestuurders fors

Peter Wennink en Martin van den Brink, de algemene en technische topmannen van de chipmachinemaker, zagen vorig jaar hun totale beloning stijgen naar ieder 4,36 miljoen euro, van 3,43 miljoen een jaar eerder. Door de verhoging verdienen de twee topbestuurders nu 41 keer zoveel als een gemiddelde ASML-werknemer. In 2018 was deze zogeheten ‘ceo - werknemer ratio’ nog 32.

Basissalaris precies 1 miljoen euro

De verhoging van het basissalaris voor de twee topmannen blijft beperkt tot 2,25 procent en stijgt naar precies 1 miljoen euro, van 978 duizend in 2018. Daar komen 207 duizend euro aan pensioenbetaling en 53 duizend aan overige kosten bij. De korte termijn bonus voor de twee, die direct met het salaris wordt uitbetaald, bedroeg 1.07 miljoen euro tegen 747 duizend euro in 2018.

De kosten voor de lange termijnbonussen die ASML voor de twee maakt bedroegen 2,03 miljoen euro, tegen 1,45 miljoen een jaar eerder. Deze kosten zijn voor het aandelenpakket dat de bestuurders over drie jaar definitief krijgen toegekend als dan blijkt dat de beslissingen in 2019 inderdaad zo goed zijn uitgevallen als verwacht. Daarna moeten de bestuurders nog eens drie jaar wachten voordat ze deze aandelen kunnen omzetten in geld. In het bedrag voor de lange termijnbonus zijn ook kosten verwerkt voor aandelen pakketten die in 2017 en 2018 zijn toegekend.