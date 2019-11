CBS: Export hightech machines, zoals die van ASML, het meest profijtelijk

Het CBS berekent de exportverdiensten door te kijken hoeveel van de exportwaarde in Nederland blijft. Machines en onderdelen is daarbij bijna drie keer zo groot als Metaal en metaalproducten, dat met bijna 6 miljard euro op de tweede plaats staat. De Sierteelt, zoals bloemen en planten, staat derde, gevolgd door Aardgas, dat vorig jaar minder dan 5 miljard euro exportverdiensten had, tegen 7 miljard in 2015. Daarmee was Aardgas, dat in 2015 nog op de tweede plaats stond, de enige sector waarvan de exportverdiensten afnamen.