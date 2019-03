Chipdip voorspelt niet veel goeds voor ASML in Veldhoven

De basis van de groei bij ASML ligt in die chipmarkt. De laatste jaren groeide deze onstuimig naar een omvang van bijna 470 miljard dollar. ASML kon de peperdure chipmachines om al die geïntegreerde circuits mee te maken bijna niet aangesleept krijgen. Nu maakt de Amerikaans vakpers echter melding van een grotere daling van de chipmarkt dan werd verwacht. In januari daalde voor het eerst sinds juli 2016 de vraag naar chips ten opzichte van een jaar eerder, namelijk met 5,7 procent naar 35 miljard dollar, een daling van 7,2 procent ten opzichte van december.

Handelsoorlog

Deskundigen zien de oorzaak van de tegenvaller in de handelsoorlog tussen China en de VS, de dalende prijzen van geheugenchips en de economische vertraging in China. Hierdoor zou de vertraging in de groei van de chipmarkt langer kunnen duren dan verwacht. De urgentie bij chipfabrikanten als Intel, Samsung en TSMC om nieuwe machines te bestellen is daarvan direct afhankelijk. De verminderde vraag bij ASML zou daardoor langer kunnen uitvallen dan alleen in dit eerste halfjaar waarmee ASML rekening heeft gehouden.

Februari lijkt nog niet veel verbetering te brengen, gezien de cijfers van TSMC, een van de grootste klanten van ASML, over die maand. De omzet van 61 miljard Taiwanese dollar (1,76 miljard euro), was 22 procent minder dan in januari en 6 procent minder dan een jaar eerder.

Prijzen DRAM geheugenchips

Ook over de prijzen van DRAM geheugenchips zijn de berichten niet florissant. Deze dalen in het lopende kwartaal met maar liefst 30 procent, volgens marktonderzoeker DRAM Exchange. Dat is de grootste daling sinds 2011. Dat komt door opgelopen voorraden die maar niet willen slinken. Dat is mede een gevolg van een lagere productie van computers met Intel PC processors, waarbij DRAM geheugen nodig is.