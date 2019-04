Chipfabrikant TSMC zet EUV van ASML in voor volgende generatie chips

ANALYSE Chipmachi­ne­ma­ker ASML in Veldhoven doorstaat stormen met verve

6:00 VELDHOVEN - Lekker in de luwte chipmachines bouwen is er voor ASML niet bij. Het bedrijf had te kampen met spionage door Chinese werknemers, een flinke dip in de chipmarkt en een enorme brand bij toeleverancier Prodrive. Toch lijkt het Veldhovense bedrijf de stormen met verve te doorstaan.