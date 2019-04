Chipmachinemaker ASML in Veldhoven doorstaat stormen met verve

ANALYSEVELDHOVEN - Lekker in de luwte chipmachines bouwen is er voor ASML niet bij. Het bedrijf had te kampen met spionage door Chinese werknemers, een flinke dip in de chipmarkt en een enorme brand bij toeleverancier Prodrive. Toch lijkt het Veldhovense bedrijf de stormen met verve te doorstaan.

Het afgelopen kwartaal, waarvan ASML woensdag de cijfers bekend maakt, was door meerdere oorzaken een dieptepunt. De gerapporteerde omzet zal iets boven de 2,1 miljard euro uitkomen. Dat is maar liefst een miljard minder dan het kwartaal daarvoor. Toch lijkt het vertrouwen in de Veldhovense chipmachinefabrikant onaangetast. Op de beurs nadert de koers zelfs de hoogste stand ooit. Het bedrijf gaat onverstoorbaar verder met ontwikkelen, produceren, bouwen en personeel aannemen.

De impact van incidenten

Topman Peter Wennink verwacht dat, ondanks het slechte eerste kwartaal, de omzet dit hele jaar de recordomzet van 2018 van 10,9 miljard euro zal overtreffen. De vraag is of hij deze verwachting woensdag herhaalt. Dat hangt mede af van de impact van de incidenten waar het bedrijf de laatste maanden mee te kampen heeft gehad.

Om te beginnen was daar de diefstal van data door Chinese ex-werknemers bij ASML in Amerika, die vorige week voor veel beroering zorgde. Als die leidt tot een escalerend wantrouwen tegen China kan dat de omzet van ASML ernstig schaden. Als ASML minder makkelijk exportvergunningen naar China krijgt of als de VS kennis die ASML gebruikt als strategisch aanmerkt, scheelt dat direct in de omzet.

Volledig scherm Werknemers in de cleanroom van chipmachinefabrikant ASML. © ANP XTRA

ASML boekte vorig jaar 19 procent van zijn omzet in China en deze is groeiende. Restricties bij de uitvoer van de machines naar dat land zouden een financiële ramp zijn. Maar zover is het nog niet en blijkbaar is er hoop dat Europa en de VS beide tot een vergelijk met China zullen komen.

Brand bij Prodrive

Daarnaast heeft ASML in het eerste kwartaal last gehad van de brand op 1 december 2018 bij toeleverancier Prodrive in Son. Een voorraad onderdelen voor chipmachines is toen verloren gegaan, waardoor ASML in het eerste kwartaal een omzet van 300 miljoen euro misliep. Dit is een tegenvaller, maar met een relatief karakter. Volgens het bedrijf zal deze omzet in het lopende kwartaal grotendeels worden ingehaald en de rest in de tweede helft van het jaar.

Tot slot is er de chipmarkt die een flinke dip laat zien. Wennink gaf in januari aan dat om die reden klanten bestellingen voor het eerste halfjaar uitstelden naar het tweede halfjaar. Dat zou inhouden dat de lagere omzet die hier een gevolg van is ook in het lopende kwartaal nog te merken is. Maar in het tweede half jaar zou de omzet weer zo stijgen dat het record van vorig jaar wordt gebroken.

Neergang chipmarkt leek ernstiger

De vraag is hoe goed Wennink de toekomst voorspelt. In februari leek de neergang in de chipmarkt ernstiger dan eerder was gedacht. Hoopgevend is het maart-bericht van TSMC, een top-3 klant van ASML. De maandomzet bij de Taiwanese chipproducent was 2,3 miljard euro. Dat was 31 procent méér dan in februari, maar tegelijk 23 procent minder dan in maart 2018. Het laat zien hoe veranderlijk die chipmarkt, waaruit de hele omzet van ASML moet komen, nog steeds kan zijn.