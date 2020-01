Dure machines stuwen omzet bij ASML; vierde kwartaal 4 miljard euro

VELDHOVEN - De nieuwe dure chipmachines die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht van ASML zorgen niet alleen voor discussie over de vraag of die ook aan China mogen worden geleverd. De hightech machines zorgen ook dat de omzet van het bedrijf blijft stijgen, zo rapporteert ASML woensdagochtend.

In het vierde kwartaal van 2019 werden er acht van de veelbesproken machines geleverd en werden er opnieuw negen besteld. Dit laatste droeg bij aan het totaal van 11,7 miljard euro aan orders over het hele jaar. De omzet over het vierde kwartaal was met 4 miljard euro een record, tegen 2,99 miljard in het vorige kwartaal.

De jaaromzet over 2019 was iets hoger dan verwacht en kwam op 11,82 miljard euro uit, tegen 10,94 miljard een jaar eerder. De winst van het bedrijf bleef gelijk en bedroeg 2,59 miljard euro. Volgens topman Peter Wennink was de groei van 2019 mede te danken aan een sterk jaar voor de fabrikanten van rekenchips. „We verwachten dat ook 2020 een jaar van groei zal zijn, zowel in omzet als in winst. Dat danken we vooral aan de grote vraag naar EUV machines en aan de services die we verrichten aan bestaande chipmachines.” Die laatste activiteit was goed voor een bijdrage van 2,82 miljard euro aan de omzet over 2019, tegen 2,69 miljard in 2018.

Over het lopende jaar verwacht Wennink kwartalen van ongeveer 3 miljard euro, om te beginnen het lopende kwartaal tussen de 3,1 miljard en 3,3 miljard euro. Het bedrijf heeft besloten de dividend uitkering aan aandeelhouders te verhogen met 14 procent naar 2,40 euro per aandeel. Verder kondigt het bedrijf aan tot 2022 voor 6 miljard aan aandelen in te willen kopen.

45 tot 50 EUV machines in 2021

ASML heeft in 2019 26 EUV chipmachines verkocht voor een waarde van 2,8 miljard euro. Wennink verwacht er dit jaar 35 te verkopen voor ongeveer 4,5 miljard euro. „Dat aantal willen we in 2021 graag verhogen omdat we zien dat de vraag blijft toenemen. Dat willen we doen door in de fabriek de tijd die nodig is om een machine te bouwen te verkorten. Het moet ons lukken de productie in 2021 te verhogen naar 45 tot 50 EUV machines.”

Volgens Wennink heeft ASML het in 2019 beter gedaan dan de algemene markt voor chipmachines. „Die daalde vorig jaar met 10 procent, terwijl wij ruim 8 procent stegen. Dat komt omdat onze lithografiemachines binnen die markt steeds belangrijker worden; chipfabrikanten moeten inmiddels 27 procent van hun investeringen hieraan besteden. Dat is mede te danken aan de intrede nu van EUV bij de productie van chips.”

De chipmarkt voor rekenchips, nodig voor onder meer 5G telecommunicatie, kunstmatige intelligentie en hoogwaardige computers, blijft volgens Wennink goed, terwijl die voor geheugenchips herstel laat zien. Bovendien heeft hij hoge verwachtingen van de serviceverlening aan bestaande machines. „Er staan natuurlijk steeds meer van onze machines bij de klanten die onderhoud vergen. Daar komen nu ook EUV-machines bij. Bovendien groeit de vraag naar het opwaarderen van machines flink. Alles bij elkaar denken we dat dit leidt tot een verhoging van de omzet en de winst van meer dan 10 procent.”

