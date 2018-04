Eén chipmachine van ASML vult tweeënhalve Boeing 747

ASML haalt hoogste EUV-snelheid ooit in laboratorium in Veldhoven

1 maart VELDHOVEN - In de cleanrooms van ASML in Veldhoven is de hoogste snelheid ooit bereikt met een machine die werkt met extreem ultraviolet (EUV) licht. Dat hebben onderzoekers van ASML woensdag verteld tijdens de SPIE Advanced Lithography conferentie in San José Californië.