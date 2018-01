Enorme chipmarkt is het fundament van snel groeiend ASML

VELDHOVEN - Dat ASML maandag weer lieveling op de beurs in Amsterdam was, zegt iets over de hooggespannen verwachtingen voor de Veldhovense chipmachinefabrikant. Het bedrijf zal die verwachtingen woensdag bij de presentatie van de kwartaal- en jaarcijfers grotendeels waarmaken. Dat is niet alleen omdat ASML terecht bekend staat als voorbeeldbedrijf . Het fundament van het succes wordt gelegd door de onderliggende bloeiende chipmarkten.

Die chipmarkt groeit al jaren onstuimig en steeg vorig jaar naar 420 miljard dollar. Terwijl deze pas vier jaar geleden voor het eerst boven de 300 miljard dollar uitkwam. Die groei zorgt dat chipproducenten méér van de nieuwste chipmachines willen om zo’n groot mogelijk deel van de koek te kunnen pakken. Inmiddels meer dan 10.000 werknemers van ASML en nog eens minimaal zoveel bij toeleveranciers werken daarom onder hoogspanning om aan die vraag te voldoen.

Momenteel wordt de groei behalve door rekenchips vooral door geheugenchips gedreven. Behalve dat we veel mobiele telefoons en laptops met grote geheugens kopen, worden steeds meer datacentra ermee gevuld. Het chipbedrijf van Samsung in Zuid-Korea, dat vooral geheugenchips maakt, stiet de Amerikaanse rekenchipproducent Intel van de troon in de top 10 van chipbedrijven.

Nieuwe chipfabrieken

Samsung heeft 1,76 miljard dollar gereserveerd om nieuwe chipfabrieken te bouwen voor tien machines die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht. Daarmee kunnen de kleinste details in een chip en dus de grootste geheugens worden gemaakt. De bestelling van Samsung is waarschijnlijk in het afgelopen kwartaal in de boeken van ASML terecht gekomen. Ze zullen bijdragen aan een flinke stijging van de orderportefeuille. Terwijl die drie maanden geleden al op een record van 5,7 miljard euro stond.

Toen was de gerapporteerde omzet over het derde kwartaal met 2,45 miljard euro de hoogste van het jaar. Terwijl de waarde van de geboekte orders met 2,15 miljard lager was dan de 2,38 miljard een kwartaal eerder. Dat kwam onder meer omdat ASML in dat kwartaal geen enkele van de 100 miljoen euro kostende EUV-machines boekte. Financieel topman Wolfgang Nickl zei dat er maar enkele klanten zijn die deze machines bestellen. Onderhandelingen duren lang en gaan meestal om meerdere machines. Nickl sprak de verwachting uit met één zo’n klant in het vierde kwartaal tot een overeenkomst te komen over meerdere machines. Dat zou wel eens Samsung kunnen zijn.

Omzet

In het vierde kwartaal zal de omzet iets hoger uitkomen dan de door ASML zelf voorspelde 2,1 miljard euro. Dat is dus minder dan een kwartaal eerder. Maar de geboekte orders zullen dankzij bestelde EUV-machines weer op een hoog niveau uitkomen.