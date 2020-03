Even tempen van wie bij ASML in Veldhoven gebouw binnen wil

Het is een van de maatregelen die de chipmachinefabrikant in Veldhoven neemt om het bedrijf vrij te houden van besmetting met het coronavirus. Een woordvoerder benadrukt dat de infrarood meting volledig anoniem gebeurt en niet wordt geregistreerd.

Extreem rustig bedrijfsterrein

Een andere maatregel is dat de meeste van de circa 15.000 werknemers in de regio in de gelegenheid wordt gesteld thuis te werken. Hierdoor is het extreem rustig op het bedrijfsterrein in Veldhoven met veel parkeerplekken onbezet, waar normaal een tekort is.

De vraag om thuis te werken geldt niet voor de mensen die in de cleanrooms voor de productie zorgen. Een woordvoerder meldt dat de 2700 werknemers voor wie dat geldt apart zijn gezet. „We hebben maatregelen genomen om te zorgen dat zij niet in contact komen met de overige werknemers op het bedrijf. Voor hen zijn het normale werkdagen en we hopen zo de productie op peil te houden. Ze komen binnen via eigen ingangen en ze hebben speciale ruimtes toegewezen gekregen om te lunchen.”

De mensen die op kantoor werken en de afdelingen onderzoek en ontwikkeling zijn ingedeeld in een blauw en groen team. De ene week werkt het blauwe team verplicht thuis en de andere week het groene, zo vertelt de woordvoerder. „Bovendien mag je ook thuis werken als je bent ingedeeld om op kantoor te komen. Veel mensen doen dat en daarom is het heel rustig hier en kan er voldoende afstand zijn tussen de mensen. Anders is het voor onderzoekers die met speciale apparatuur werken of mensen die zware computers moeten gebruiken. Zij moeten wel naar hun werkplek komen.”

De centrale ASML Plaza, een enorm bedrijfsrestaurant met zes keukens uit zes werelddelen, en het Experience Centre zijn gesloten. Ook zijn alle bijeenkomsten geschrapt en zijn bezoekers niet meer welkom. Volgens de woordvoerder is veel geleerd van de vestigingen van ASML in Azië. „We hebben gesproken met collega's in China die al acht weken van thuis uit werken. We communiceren zoveel mogelijk via skype om de zakelijke netwerken, waar de thuiswerkers gebruik van maken, te ontzien. Er moet ook ruimte zijn voor digitale koffiehoekjes om ook het persoonlijk contact binnen teams en het groepsgevoel in tact te houden.”

NXP: thuis werken, tenzij

Ook NXP heeft apparaten in gebruik om eventuele koorts bij zijn werknemers te meten. Maar de chipfabrikant doet dat alleen bij het productiepersoneel onder de circa 1500 werknemers in Nijmegen. Bij de ruim 700 werknemers in Eindhoven gebeurt dat niet. „Ons devies hier is: thuis werken, tenzij het niet anders kan. Het resultaat is dat 90 procent thuis blijft, een unieke situatie met al die lege bureaus. Het zorgt er in ieder geval dat de mensen die er wel zijn ver genoeg uit elkaar kunnen zitten om besmetting te voorkomen. Dat kan hier omdat het vooral om kennisintensieve werkers gaat. Als overleg nodig is dan doen we dat op afstand.”