Extra bonus voor personeel en bestuurders ASML Veldhoven na topjaar

Ook medewerker Patrick Brands is trots op ASML

18 januari VELDHOVEN - Net was het nog een stapel stalen platen en nu begint het een chipmachine van ASML te worden. Patrick Brands (40) zorgt met vaardige hand dat zijn enorme machine zo nauwkeurig werkt dat het onderdeel in wording aan de strenge eisen van ASML voldoet. Hij en vele anderen in grote en kleine fabrieken in de regio staan in ploegendienst aan de basis van het woensdag door ASML gerapporteerde succes.