Financiële man Roger Dassen van ASML wordt commissaris bij DNB

VELDHOVEN - Roger Dassen, sinds 1 juni de nieuwe financiële topman van ASML, wordt commissaris van De Nederlandsche Bank (DNB). Dassen is door de Staat der Nederlanden, aandeelhouder van DNB, per 1 oktober benoemd voor deze functie. Hij vervangt daar commissaris Jaap van Manen die terugtreedt.

Dassen heeft volgens DNB als voormalige partner van Deloitte een brede ervaring op het gebied van accountancy, zowel nationaal als internationaal. Voorzitter Wim Kuijken van de raad van commissarissen zegt blij te zijn met Dassen als nieuwe commissaris. „We krijgen hiermee een zeer ervaren en deskundig accountant en bestuurder. Hij brengt onder meer veel ervaring en expertise mee op het gebied van digitale informatietechnologie.”

Oude bekende

Dassen (1965) is een oude bekende van topman Peter Wennink van ASML uit zijn tijd bij Deloitte. Dassen werd daar in 1996 partner terwijl Wennink dat ook was. De laatste maakte vanaf 1999 carrière bij ASML terwijl Dassen opklom bij het accountantsbedrijf. Hij werd topman bij de Nederlandse vestiging en was sinds 2011 lid van de wereldwijde raad van bestuur van Deloitte.

Dassen woont in Beesel in Limburg, waar zijn vrouw burgemeester is. Een van zijn opvallende hobby's is snelle auto's; hij houdt er een collectie op na van schaalmodellen van Ferrari's, Lamborghini's en Maserati's.