Financiële topman Wolfgang Nickl van ASML vertrekt naar Bayer

Topman Wennink: Toeleveranciers kunnen tempo van ASML niet aan

20 juli VELDHOVEN - Het op tempo brengen van de productie van de nieuwste machines die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht bij ASML gaat niet volgens schema. Topman Peter Wennink zei woensdag tegen analisten dat toeleveranciers het tempo waarin de opschaling moet plaatsvinden niet aankunnen. „We hebben eerder gezegd dat we na dit jaar dubbel-dubbel opschalen in 2018 en 2019. Dat klopt voor onze eigen capaciteit hier in Veldhoven maar we zien een of twee kwartalen vertraging bij onze toeleveranciers. Dat betekent dat de maximum capaciteit van laat zeggen 45 machines per jaar in 2020 wordt gehaald.”