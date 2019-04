Hoe betrokken is Samsung bij de datadiefstal van ASML?

Kwartaalcijfers ASML ziet omzetcurve alweer stijgen

17 april VELDHOVEN - De omzet van ASML in het afgelopen kwartaal is weliswaar de laagste in bijna twee jaar, maar met 2,23 miljard euro altijd nog meer dan de verwachte 2,1 miljard. Bovendien stijgt de omzet dit kwartaal alweer naar 2,5 tot 2,6 miljard euro en is topman Peter Wennink enthousiast over de rest van het jaar.