Imec kent technologieprijs toe aan Martin van den Brink van ASML in Veldhoven

VELDHOVEN - Technologisch topman Martin van den Brink van ASML krijgt de Imec Lifetime of Innovation Award 2019 uitgereikt. Dat gebeurt dinsdag tijdens een beurs in Antwerpen die het Belgisch technologisch instituut Imec in Antwerpen houdt.

Met de prijs erkent Imec de persoonlijke bijdrage van Van den Brink bij de realisatie van steeds krachtiger computerchips. Imec ziet hem als sleutelfiguur in het succesverhaal van ASML, dat met de ontwikkeling van lithografische chipmachines de massaproductie van de meest geavanceerde microchips mogelijk gemaakt heeft.

Synoniem met ASML

“Martin van den Brink is bijna synoniem geworden met ASML, dat de voorbije 35 jaar uitgroeide tot een absolute wereldleider in het ontwikkelen van apparatuur voor lithografie in de chipindustrie”, zegt Luc Van den hove, topman van Imec. “Door zijn technisch talent en doorzettingsvermogen, en als grote voortrekker van technische vernieuwing heeft hij een heel belangrijke bijdrage geleverd tot dit succesverhaal.”

Dat Martin van den Brink uitgerekend dit jaar deze prijs krijgt, is volgens Van den Hove bijna symbolisch te noemen. “ASML heeft meer dan 20 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van extreme ultraviolet (EUV) lithografie, waarmee nog kleinere chipstructuren kunnen worden gemaakt. Mede dankzij de langetermijnvisie en de ‘never-give-up’ mentaliteit van Van den Brink gaan de eerste chips met EUV-geprinte structuren nog dit jaar in productie. Daarnaast bestaat ASML dit jaar 35 jaar, net als Imec. We zijn samen gestart, we hebben al jaren een intense samenwerking, en we zijn samen groot geworden.”

Verschillende posities

Als werknemer van het eerste uur bekleedde Martin van den Brink, ingenieur en fysicus, verschillende posities binnen ASML. In 1995 werd hij Vice President Technology, en in 1999 werd hij aangesteld als Executive Vice President Marketing & Technology en als lid van de Raad van Bestuur. In 2013 werd hij benoemd tot President & CTO van ASML. Martin van den Brink mocht al eerder prijzen in ontvangst nemen, zoals de IEEE Cledo Brunetti Award in 2014 (voor zijn bijdragen tot de nanotechnologie) en de IEEE Robert N. Noyce Medal in 2015 (voor zijn uitzonderlijke bijdragen tot de micro-elektronica industrie).