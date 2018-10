Intel steekt miljard dollar extra in chipfabrieken; ASML profiteert

Dat heeft interim topman Bob Swan in een open brief aan klanten en partners duidelijk gemaakt. Dit betekent waarschijnlijk extra orders voor chipmachines bij ASML in Veldhoven.

Enorme groei

De verhoogde investeringen hebben te maken met de enorme groei van de omzet op de chipmarkt. Volgens cijfers die de branche-organisatie Semiconductor Industry Association gisteren bekend maakte, was de gemiddelde omzet in de laatste drie maanden een record van meer dan 40 miljard dollar, 15 procent hoger dan in dezelfde maanden vorig jaar. De chipmarkt laat al twee jaar een groei zien van circa 20 procent op jaarbasis en toen dit voorjaar die groei afzwakte werden chipproducenten, met name Intel, voorzichtig. Maar vooral de vraag naar chips in China steeg recent weer heel hard met ruim 27 procent, net als die in Amerika met 15 procent. In Europa was de stijging 9,5 procent en in Japan 8 procent.