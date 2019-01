Kleine hordes voor ASML in Veldhoven op de weg naar miljardenomzet

Data gedreven Chipmachi­nes van ASML produceren vloedgol­ven aan nuttige data

2 januari VELDHOVEN - Opgegroeid in Veldhoven is Sven van Lieshout (46) na zijn studietijd met ASML als werkgever dicht bij huis gebleven. Tegelijk is hij als senior directeur big data vaak ver weg en spreekt hij telefonisch vanuit San Diego in Californië over zijn werk. „ASML is een data-gedreven organisatie en onze 150 datawetenschappers zitten behalve in Veldhoven ook met name aan de westkust van de Verenigde Staten, waar ik nu ben.”