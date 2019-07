Mensen van ASML 35 jaar geleden onthullen kunstwerk op Strijp-T in Eindhoven

Een grote tweedehandse keet

Joop van Kessel en Nico Hermans waren destijds als directieleden verantwoordelijk voor de productie en de ontwikkeling bij ASML. Ze kijken na de onthulling eerst door het rode en dan door het blauwe scherm van het eerste deel van het kunstwerk. Door het rode scherm zien ze op het tweede deel het jaartal 2019 en een foto van een ultramoderne chipmachine van ASML. Door het blauwe scherm verandert het jaartal in 1984 en is de foto er een uit die tijd. „Ik ben hier in geen jaren geweest en herkende deze plek eerst niet, zoveel is er veranderd”, zegt Van Kessel. „Oh ik wel”, zegt Hermans. „Hier stond dat gebouw, een grote tweedehandse houten keet. Hier was mijn kantoor en daar dat van jou”, zegt Hermans.

Automatisch springen de twee in standje herinneringen ophalen. „We hebben veel gepraat over hoe we de machines moesten maken”, zegt Van Kessel. „Het was een kwestie van inkopen van de onderdelen, die in elkaar zetten en dan testen. Onze topman Gjalt Smit zei dat we dat inkopen maar in Duitsland moesten doen, maar toen zei ik: over mijn lijk. Ik ben gaan praten met Van der Leegte, KMWE en andere bedrijven in de regio. Die konden veel meer dan we dachten en dat was het begin van het toeleveringsmodel dat ASML groot heeft gemaakt.”