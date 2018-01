Omzet ASML al boven de negen miljard

videoVELDHOVEN - De verwachtingen waren hooggespannen, maar dat ASML woensdagochtend zo'n miljardenfestijn zou presenteren, was nog niet voorspeld. De omzet steeg vorig jaar boven de negen miljard euro (9,05 miljard, tegen 6,80 miljard in 2016), terwijl iets meer dan 8,6 miljard was verwacht.

Dat kwam door een sterker dan verwacht vierde kwartaal met een omzet van 2,56 miljard euro, waar iets meer dan 2,1 miljard was verwacht. Nog meer goed nieuws was dat ASML liefst tien bestellingen van de dure EUV-machines kreeg, waardoor de orderportefeuille steeg naar 6,69 miljard euro van 5,69 miljard. Ook de winst over 2017 was hoger dan verwacht met 2,12 miljard euro, tegen 1,47 miljard euro een jaar eerder.

Normaal komt de eigen voorspelling van de kwartaalomzet van ASML redelijk overeen met de uiteindelijke uitkomst. Maar volgens topman Peter Wennink waren er enkele klanten die verzochten machines versneld te leveren en dat kon. Ook was het mogelijk twee meer van de vorig jaar geleverde machines die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht al in het vierde kwartaal af te rekenen. Omdat die een kostprijs van boven de 100 miljoen euro hebben, telt dat direct aan.

Volgens Wennink werd vorig jaar al voor 1,1 miljard euro aan EUV-machines verkocht. „We zien 2017 dan ook als het jaar waarin de voorbereidingen van het grootschalig gebruiken van EUV-technologie in een hogere versnelling kwam. De order van tien nieuwe EUV-machines onderstreept dat ook.” Wennink zei ook een significante groei te zien bij de omzet van service en opties die aan bestaande machines bij klanten worden geleverd. Van de omzet was 2,68 miljard euro, tegen 2,12 miljard een jaar eerder, daaraan toe te schrijven.

Solide

Wennink verwacht dat de solide groei van ASML in 2018 voort gaat en voorspelt voor het lopende kwartaal een omzet van 2,2 miljard euro.

Niet alleen de afzet van de nieuwste EUV-machines, maar ook die van de immersie machines, het werkpaard van ASML, steeg flink vorig jaar. Er werden 161 machines van per stuk circa 35 miljoen euro bij klanten weg gezet, 21 procent meer dan in 2016. Dat waren klanten die rekenchips maken en klanten die geheugenchips produceren, wat met deze machine in een zeer hoge snelheid kan.

In 2017 leverde ASML tien EUV machines naar meerdere klanten die er ook werkelijk mee gaan produceren in de loop van dit jaar of volgend jaar. Volgens het bedrijf gaat het goed met de ontwikkelingen en is een snelheid van 125 chipschijven (met ieder honderden chips) per uur inmiddels gedemonstreerd. Ook meldt het bedrijf steeds meer machines naar China te verschepen. Dat betreft zowel klanten van buiten China die daar vestigingen hebben als inmiddels vijf Chinese klanten.

Topman