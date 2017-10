Omzet en winst bij ASML hoger, EUV orders blijven uit

Bomen bij ASML Veldhoven lijken tot in hemel te groeien

17 oktober EINDHOVEN - Chips, we willen met zijn allen de beste en we willen er veel van. Dankzij dat gegeven zal ASML woensdag waarschijnlijk opnieuw verrassende kwartaalcijfers presenteren. Met een omzet hoger dan de 2,2 miljard euro die was verwacht en vooral opnieuw vele geboekte orders. Steeds beter zijn de contouren zichtbaar van het bedrijf in 2020 dat topman Peter Wennink in 2016 in het vooruitzicht stelde. ASML draait dan op volle sterkte en produceert tientallen machines van het nieuwste model, met als gevolg een jaaromzet van minimaal 11 miljard euro, tegen 6,8 miljard in 2016.