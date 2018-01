Ook medewerker Patrick Brands is trots op ASML

VELDHOVEN - Net was het nog een stapel stalen platen en nu begint het een chipmachine van ASML te worden. Patrick Brands (40) zorgt met vaardige hand dat zijn enorme machine zo nauwkeurig werkt dat het onderdeel in wording aan de strenge eisen van ASML voldoet. Hij en vele anderen in grote en kleine fabrieken in de regio staan in ploegendienst aan de basis van het woensdag door ASML gerapporteerde succes.

Uit ruw metaal vormen zij de vele duizenden onderdelen voor de machines die de meest complexe chips voor onder meer onze mobiele telefoons maken.

Grote verantwoordelijkheid

„Dat is mooi om te beseffen”, zegt Brands. De Helmonder koos twintig jaar geleden voor techniek en een interne opleiding bij VDL-ETG in Eindhoven. „Mijn vader werkt ook in de techniek en het leek mij logisch dat ook te doen. Net als mijn broer, die hier ook werkt. Ik ben wel trots dat ik het topmodel van de freesmachines mag bedienen. Het is best een grote verantwoordelijkheid, want er kan veel mis gaan. Dan is de schade meteen groot. Maar gelukkig werken we met goede computerbestanden waarin alle informatie zit. Bovendien heb ik hier de nodige kennis en ervaring opgedaan.”

Patrick Brands werkt aan een groot roestvrijstalen vat voor de nieuwste chipmachines van ASML die werken met Extreem Ultraviolet (EUV) licht. „Dat is een chipmachine in ontwikkeling en daarom krijgen we nogal eens wijzigingen in het ontwerp voor onze kiezen. Ik vind dat juist een uitdaging en het geeft me het gevoel echt bij te dragen aan de verbetering van die machines.”

Groeipijn

„Natuurlijk komt er groeipijn. Het gaat erom die zo klein mogelijk te houden.” Topman Peter Wennink is uiteraard blij dat hij meevallende cijfers over 2017 mag presenteren. Maar voor de schaduwzijde heeft hij ook aandacht.

„In 2017 hebben we 2500 nieuwe mensen aangenomen en dit jaar willen we er 3000 bijschrijven. Bij het inpassen van al die mensen kan er veel mis gaan en dat kan het bedrijf schaden. Daarom heeft dit onderwerp onze grote aandacht. We hebben tegen al onze managers gezegd dat ze alleen mensen moeten aannemen, als ze voor hen een echt goed begeleidingsprogramma hebben.”

Nieuwkomers

ASML passeerde onlangs de grens van 10.000 werknemers in deze regio. Dat het mis kan gaan met nieuwkomers heeft Wennink al meerdere keren ervaren. „Als een nieuwe Argentijnse werknemer met zijn gezin overkomt en dan problemen krijgt met het vinden van een geschikte woning, dan heeft dat zijn impact op deze man. Het is vaak een wisselwerking tussen wat er hier op het bedrijf gebeurt en persoonlijke omstandigheden die ervoor zorgen dat het mislukt. Maar ach, dat soort problemen horen bij groeien en de meeste zijn we gelukkig prima de baas.”

Dezelfde problemen zijn er bij toeleverende bedrijven, waar steeds harder moet worden gewerkt om aan de vraag van ASML te voldoen. „Wij monitoren aanhoudend hun leverbetrouwbaarheid en kwaliteit. Dat deze zich in 2017 heeft verbeterd is voor mij een teken dat ze de problemen aankunnen. Hoewel het voor hen steeds moeilijker wordt om vakmensen te vinden. Het CNV pleit voor het aannemen van werklozen in eigen land. Ik ben het hiermee eens, als ze er zijn. Maar je kunt niet zomaar mensen aannemen die de opleiding niet hebben, want die kunnen de snelle innovaties niet bijbenen. Eerst moet het leven lang leren idee maar eens goed uitgewerkt worden.”

Een andere grens aan de groei zijn de gebouwen in Veldhoven. Wennink hoopt dat het plan tot een groot logistiek centrum aan de westzijde van het ASML terrein in Veldhoven snel kan worden uitgevoerd.

Financiële man

ASML maakte gisteren ook de opvolger bekend van financieel topman Wolfgang Nickl, die dit voorjaar overstapt naar het Duitse farmacieconcern Bayer. Zijn plek in het bestuur wordt per 1 juni overgenomen door Roger Dassen, voormalig topman van accountantsbureau Deloitte Nederland.