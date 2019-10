Patentruzie tussen klanten van ASML in Veldhoven

EINDHOVEN - Er is een flinke patentruzie uitgebroken tussen chipfabrikanten Globalfoundries in de Verenigde Staten en diens Taiwanese concurrent TSMC. Nadat de eerste TSMC in augustus aanklaagde voor het schenden van zestien patenten, beschuldigt TSMC nu Globalfoundries. De Amerikanen zouden zonder toestemming gebruik maken van technologie in 25 patenten van TSMC.

Beide bedrijven werken met chipmachines van ASML, waarbij TSMC tot de top 3 van grootste klanten van de Veldhovense chipmachinefabrikant behoort. Beide bedrijven zijn zogeheten Foundries. Dat wil zeggen dat ze in opdracht van chipontwikkelaars, die zelf geen fabrieken hebben, de chips produceren.

Klanten bij naam genoemd

Met de aanklacht van Globalfoundries wil het bedrijf naar eigen zeggen het gebruik van de technologie die het als zijn eigendom beschouwt door TSMC stopzetten. Ook klanten van TSMC, zoals Apple, Broadcom, Cisco, Google, Lenovo, en Motorola, worden bij naam genoemd als profiterende partijen van de schending van de patenten. Daarnaast wil het Amerikaanse bedrijf schadeloosstellingen afdwingen.

TSMC zegt dinsdag in een persbericht soortgelijke dingen over Globalfoundries. Het bedrijf noemt diverse technologieën zoals manieren om chips dubbel te belichten om betere resultaten te krijgen en hoe specifieke verbindingen in chips worden aangelegd. De 25 patenten bevatten volgens TSMC kerntechnologieën van de volwassen chipindustrie die door het Taiwanese bedrijf zijn vastgelegd. TSMC zegt over meer dan 37.000 patenten te beschikken waarmee de chip productietechnologie is beschermd.

Pionier

TSMC zegt voorts zichzelf als pionier te beschouwen als Foundry, omdat het een complete chipindustrie, grotendeels in de Verenigde Staten, zonder eigen fabrieken mogelijk heeft gemaakt. In 2018 zouden die bedrijven gezamenlijk een omzet van 108 miljard dollar hebben gemaakt.

Volgens Sylvia Fang, Vice President van TSMC, moet haar bedrijf deze stap wel zetten. „Met deze aanklacht willen we onze reputatie en onze tientallen miljarden dollars aan investeringen in de technologie beschermen. Ook willen we voor onze 500 klanten en consumenten wereldwijd onze meest geavanceerde chiptechnologie beschikbaar houden. Die maken ontwikkelingen zoals het mobiele netwerk 5G, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen mogelijk.”

De trend gezet