Roger Dassen van ASML bedankt iedereen voor 20 jaar vertrouwen in EUV

Patentru­zie tussen klanten van ASML in Veldhoven

1 oktober EINDHOVEN - Er is een flinke patentruzie uitgebroken tussen chipfabrikanten Globalfoundries in de Verenigde Staten en diens Taiwanese concurrent TSMC. Nadat de eerste TSMC in augustus aanklaagde voor het schenden van zestien patenten, beschuldigt TSMC nu Globalfoundries. De Amerikanen zouden zonder toestemming gebruikmaken van technologie in 25 patenten van TSMC.