Siberische specialist temt ‘high power’ laser bij ASML in Veldhoven

Video ASML: kwartaalom­zet wordt weer 3 miljard, winst hoger dan verwacht

17 juli VELDHOVEN - ASML heeft de weg omhoog weer duidelijk gevonden, zo blijkt woensdagochtend bij de presentatie van de tweede kwartaalcijfers. De verrassing was een hogere winst dan verwacht van 476 miljoen euro tegen 355 miljoen een kwartaal eerder. Het is nog wel minder dan in hetzelfde kwartaal van 2018 (584 miljoen euro), maar veel meer dan ASML zelf en analisten hadden voorspeld.