Studenten in Duitsland reageren op kleinste advertentie van ASML

Zeiss viert 50-jarig jubileum samen met vaste partner ASML

19 september EINDHOVEN - Het hart van een chipmachine van ASML wordt gevormd door de lenzen of de spiegels die het licht geleiden. De vaste partner voor de ontwikkeling en de productie van deze optiek voor ASML is Zeiss SMT in het Duitse Oberkochen. Het is een dochter van de in fotografiekringen bekende lenzenmaker Carl Zeiss, hoewel ASML sinds 2016 een kwart van de aandelen bezit.