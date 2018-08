Trumps moslimban treft ook ASML, werknemers komen VS niet binnen

ASML in Veldhoven ziet kwartaalom­zet stijgen en versnelt verbete­ring EUV

18 juli VELDHOVEN - ASML had een uitstekend eerste halfjaar en ziet het tweede nog gunstiger in. Dat zegt topman Peter Wennink van de chipmachinefabrikant in Veldhoven. Het bedrijf is er bovendien in geslaagd de werking van de nieuwste technologie die werkt met extreem ultraviolet (EUV) licht sneller te verbeteren.