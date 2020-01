Verkoop gaat bij ASML in Veldhoven in roerige tijden gewoon door

Alle commotie over de levering van een chipmachine aan China heeft één voordeel. De bekendheid van de naam ASML, die wel wat te wensen over laat, is in een klap nationaal en internationaal flink gestegen. En belangrijker nog: buiten de Brainport Regio zijn mensen met de neus gedrukt op het hoge niveau van de technologie hier. Niet beter had duidelijk kunnen worden dat de wereldwijde chipindustrie afhankelijk is van dat Veldhovense bedrijf.