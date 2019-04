Vragen over datadiefstal: Hoe de slimme dieven hun slag sloegen bij ASML

Het nieuws over de datadiefstal bij ASML zorgde voor veel beroering, tot in Den Haag. Maar wat is er precies gebeurd? Vier vragen over de datadiefstal bij ASML.

1. Wat is er gebeurd bij ASML?

Het was in februari 2015 even paniek op alle kantoren van ASML in de wereld. Oplettende werknemers van ASML's dochterbedrijf Cymer in San Diego hadden aan de bel getrokken; ze hadden ontdekt dat onbevoegden in documenten hadden rondgesnuffeld. Onmiddellijk werd groot alarm geslagen en alle werknemers moesten per direct hun wachtwoorden wijzigen. Onderzoek had uitgewezen dat de computer waarmee de hack was gepleegd de Chinese taalinstelling had. Volgens een woordvoerder van ASML destijds ging het om een kortdurende hack in documenten van weinig waarde. Dat het gepaard ging met diefstal van computerdata van buitenaf én van binnenuit, was toen nog niet bekend. Dat de schade in de honderden miljoenen euro's loopt evenmin.

2. Waar en wanneer vond de diefstal plaats?

Het begon met twee hoogopgeleide Chinese ex-werknemers van ASML in San Jose. Zij werkten eerder voor het Amerikaanse Brion, een bedrijf dat ASML in 2007 overnam. Zij begonnen in 2014 een eigen bedrijf in China onder de naam Xtal. Wat onze ex-werkgever doet kunnen we zelf ook, zo moeten ze geredeneerd hebben. Mits ze de broncodes te pakken konden krijgen, software waar de ingenieurs van ASML in San Jose jarenlang aan gewerkt hebben. Dat zijn computerprogramma's die chipmachines van ASML virtueel naspelen. Ze maken de werking van de peperdure machines daarmee efficiënter. En dat is veel geld waard. De twee Chinese ondernemers hadden contact met landgenoten die nog bij ASML in San Jose werkten. In nauw contact zijn duizenden bestanden gestolen vanaf de systemen van ASML. Meestal werden ze bij ASML op enkele harde schijven gekopieerd, die vervolgens werden gekoppeld aan het netwerk van Xtal.

3. Welke impact had de diefstal op ASML?

In het begin nog weinig, maar de deskundigheid van de dieven is groot. Hierdoor hadden ze de juiste bestanden gestolen en binnen een jaar, heel kort in deze wereld, wisten ze een softwarepakket samen te stellen dat hetzelfde kan als het originele van ASML. Dat brachten ze in 2016 op de markt tegen een veel lagere prijs dan ASML vraagt. Dat heeft in ieder geval Samsung als klant over de streep getrokken.

4. Welke schade heeft ASML?