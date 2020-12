Waarom ASML nog dageljiks duizend mensen op kantoor laat werken

Chipindu­strie bouwt 38 fabrieken vol machines van onder meer ASML tot 2024

9 november VELDHOVEN - De drukke tijden bij ASML in Veldhoven en de vele toeleveranciers in de regio zijn voorlopig niet voorbij, zo valt op te maken uit de nieuwste cijfers. In de hele wereld worden tot 2024 in totaal 38 nieuwe chipfabrieken gebouwd, die allemaal met meerdere peperdure chipmachines van ASML worden uitgerust.