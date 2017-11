Werving ASML gaat strijd aan met Google, Amazon en Apple

Ze zoeken met hun team naar meer dan 500 hoogopgeleide specialisten, waarvan een groot deel voor de vestigingen in Veldhoven en Eindhoven.

Flinke groei

ASML groeit zo hard, dat dit aantal, ondanks succesvolle werving, voorlopig zo hoog blijft. ,,We hebben ons voor de werving jarenlang gericht op de landen van en in de omgeving van onze vestigingen", zegt Hank Oosterbaan. ,,Maar we vragen steeds specifiekere kennis bij onze nieuwe mensen. Die zijn veel zeldzamer en dus moeten we er in de hele wereld naar zoeken."

Universiteiten zijn de belangrijkste bronnen voor ASML en Bijma is verantwoordelijk voor de activiteiten daar. ,,We hebben onlangs een tour gemaakt langs Amerikaanse universiteiten. Dat was voor vacatures van onze vestigingen daar, maar ook voor specialistische vacatures hier. We starten er programma's waarbij we ASML onder de aandacht van de studenten brengen. We hopen dan relaties aan te gaan met studenten, zodat ze bij hun afstuderen in ieder geval ASML als mogelijkheid overwegen."

Maar volgens Bijma is de concurrentie enorm. ,,Als je op Stanford in San Francisco rondloopt kom je namen als Amazon, Google en Apple tegen. Concurrentie die heel pittig is natuurlijk, maar ook weer geen onmogelijke opgave. Als het echt over onze technologie gaat, liefst met de professor erbij die daarover doceert, maken we zeker een goede kans. Daarnaast moet het aanbod verder natuurlijk goed zijn. In de Verenigde Staten is een goede beloning heel belangrijk omdat de meesten een enorme studieschuld hebben."

Tastbare machines

Volgens Oosterbaan moet de interesse in de technologie de beslissende factor zijn. ,,Voor veel studenten is het werken aan hardware, dus het ontwikkelen en bouwen van tastbare machines met de bijbehorende software die in de praktijk goed moeten werken, aantrekkelijk. Bovendien kunnen we duidelijk maken dat wij hier echt in de Premier League spelen. Velen voelen zich daardoor uitgedaagd."

Bijma zegt dat de activiteiten van ASML op universiteiten in Nederland en Europa onverminderd doorgaan. ,,Je komt hier eigenlijk dezelfde concurrentie tegen als in het buitenland. Wat dat betreft is de arbeidsmarkt echt globaal geworden en de studenten internationaal georiënteerd. En overal geldt: de vraag is vele malen hoger dan het aanbod."

De afdeling van Oosterbaan blijft continu zoeken naar nieuwe bronnen van mensen. ,,Maar echt onontgonnen bronnen zijn er eigenlijk niet meer. We komen overal, ook in Oost-Europese landen als Roemenië en in Aziatische zoals India. Wel kijken we extra goed naar landen waar we nog relatief weinig mensen vandaan hebben. Overal kijken we of we activiteiten kunnen organiseren waardoor we mensen misschien los kunnen weken van hun huidige baan. Dat proberen anderen immers ook bij onze mensen."

Volledig scherm Bijna een kwart van de werknemers in Veldhoven is afkomstig uit het buitenland. Zo ook (vlnr) Paul Miao, Jamie Selby en Felix Wahlisch. © FotoMeulenhof

Jamie Selby (54) uit Casper, Verenigde Staten

Werkt bij ASML Veldhoven sinds 2016

Jamie Selby is een Amerikaanse die ASML in de regio kon werven, waar haar man al zes jaar werkt bij onder andere Philips en Medtronic. „Ik heb een universitaire opleiding Communicatie, dus ik dacht niet dat ASML mij nodig zou hebben. Maar ze zochten een verandermanager, iemand die veranderingen aan klanten kan uitleggen. Niet zozeer de technische details, daar hebben we onze ingenieurs voor, maar de effecten op het werk van de mensen. Dat betekent dus veel contact met klanten, veel via online verbindingen, maar je vind me ook vaak op reis in landen als Korea, China of Japan.”

Jamie woont met haar man in een appartement in Eindhoven. „We genieten van het leven hier en het sociale platform dat ASML biedt. We schaatsen in de winter en volgen zelfs het voetbal van PSV. Bij ASML voel je je als Amerikaanse helemaal thuis. In het team waarin ik werk zijn van de tien mensen slechts drie Nederlands. En zij zijn zo aardig om direct op Engels over te schakelen als ik er bij kom te staan.”

Paul Miao (34) uit Sjanghai China

Werkt twaalf jaar bij ASML waarvan twee jaar in Veldhoven

Paul Miao werkte eerst op de verkoopafdeling van ASML in China, maar werd begin vorig jaar naar de Veldhovense afdeling klantenondersteuning gehaald. „Eigenlijk fungeer ik als brug tussen de verkoopafdeling hier en onze Chinese klanten. Mijn taak is hun wensen te vertalen naar het verkoopteam, zodat zij beter begrijpen wat ze precies willen. De cultuurverschillen kunnen soms voor misverstanden zorgen en die moet ik voorkomen. Natuurlijk zijn Chinezen minder direct dan Europeanen, maar de vrees is soms overdreven. Chinezen weten ook dat er verschillen zijn en houden daar heus wel rekening mee.”

Paul woont met zijn vrouw en hun pasgeboren baby in Waalre en dat bevalt uitstekend. „We voelen ons al helemaal thuis. Dat is ook aan ASML te danken, die ons heel goed begeleid heeft. Bij het zoeken naar huisvesting en het regelen van veel dingen die hier anders zijn dan in mijn thuisland. We hebben ook dankzij collega’s echt het gevoel dat voor ons gezorgd wordt en we kunnen daarom goed wennen, zelfs aan het eten hier.”

Felix Wahlisch (34) uit Viersen Duitsland

Werkt drie jaar bij ASML Veldhoven

Felix Wahlisch legt in al best goed Nederlands uit bij de afdeling ontwikkeling van ASML te werken aan nanostructuren. „Het doel van onze afdeling is te zorgen dat klanten een scherp beeld kunnen etsen op de silicium schijf waarvan chips worden gemaakt. Het valt me wel op dat er hier relatief weinig Duitsers werken, terwijl we buurlanden zijn. Ik leerde ASML kennen tijdens mijn studie in Saarland. Maar ASML verkoopt niet rechtstreeks aan consumenten en is daardoor vrij onbekend in Duitsland. Bovendien is er niet zoveel chipindustrie en zijn er dus minder studenten die interessant zijn voor ASML. Ik denk niet dat cultuurverschillen er veel mee te maken hebben. Eigenlijk lijken we op elkaar. In Duitsland wordt misschien wat sneller beslist, hier krijgt iedereen eerst kans zijn mening te zeggen. Sommigen zeggen dat Nederlanders bot zijn, ik hou het erop dat ze duidelijk zijn.”