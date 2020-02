Winstdeling ASML verlaagd naar ‘slechts’ 16 procent

Wel was de stijging van de omzet van ASML in 2019 minder hoog dan in 2018. ASML had vorig jaar een omzet van 11,8 miljard euro, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2018. In dat jaar steeg de omzet met een record percentage met maar liefst 22 procent ten opzicht van 2017. De winst steeg niet en bleef gelijk op 2,6 miljard euro.